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Vahşet! İki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu

Vahşet! İki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu

Brezilya güne vahşetle uyandı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, iki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu.

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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, iki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış halde cesedi bulundu. Ulusal basında yer alan habere göre, Bahia eyaletine bağlı Sao Joao kasabasındaki iki evde, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yakılarak öldürülmüşler!

Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, cesetleri yanmış halde bulunan kişilerden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ve kimliklerin tespiti için cesetlerin Adli Tıp Merkezine götürüldüğü belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılarının hesaplaşması

Cinayetlerin uyuşturucu kaçakçıları arasındaki çatışma ve hesaplaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Ülkede şiddetin en yoğun olduğu eyaletlerden biri olarak bilinen Bahia'da, geçen yıl 6 bin 600'den fazla kişinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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