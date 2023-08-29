BIST 7.969
DOLAR 26,63
EURO 28,83
ALTIN 1.644,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 13 şüpheli isim tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 13 şüpheli isim tutuklandı

Kars'ta narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 13’ü tutuklandı.

Abone ol

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçu çerçevesinde Sokak Satıcıları ve torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 13 ayrı noktaya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 571,05 gram metamfetamin,20,60 gram bonzai, 7,36 gram esrar,1 hassas terazi, 48 bin 945 lira suçtan elde edilen gelir, 8 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 9 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüpheli 16 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet’teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden A.H.H. (27), B.A. (23), B.D. (22), B.K. (30), C.Ş. (38), F.A (21), H.G (19), H.S.B (42), İ.İ (49), K.C (20), K.K (21), S.A (23) ve Y.Y. (29) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da lastik botla geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Aydın'da lastik botla geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Türkiye güne depremlerle uyandı! Adıyaman da sallandı
Türkiye güne depremlerle uyandı! Adıyaman da sallandı
Vahşet! İki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
Vahşet! İki evde 3'ü çocuk 9 kişinin yanmış cesedi bulundu
Ardahan'da hortum paniği! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
Ardahan'da hortum paniği! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
Bursa'da zincirleme kazaya müdahale eden polislere alkollü sürücü çarptı!
Bursa'da zincirleme kazaya müdahale eden polislere alkollü sürücü çarptı!
Çankırı'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Çankırı'da korkunç kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul planı ortaya çıktı! Kulisleri karıştıran iddia sızdı
İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul planı ortaya çıktı! Kulisleri karıştıran iddia sızdı
Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye giden kadının beyninden solucan çıktı
Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye giden kadının beyninden solucan çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Sultanbeyli'de borçlu dehşeti! Pompalı tüfekle arabasını tarayıp darp ettiler
Sultanbeyli'de borçlu dehşeti! Pompalı tüfekle arabasını tarayıp darp ettiler
Fahrettin Koca duyurdu: 4 kişi gözaltına alındı
Fahrettin Koca duyurdu: 4 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı kararları Resmi Gazete'de