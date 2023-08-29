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Aydın'da lastik botla geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da lastik botla geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Aydın Didim'de Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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