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Kemal Kılıçdaroğlu veliahtını buldu, yanından ayırmıyor! Ekrem İmamoğlu'nun ensesinde...

Kemal Kılıçdaroğlu veliahtını buldu, yanından ayırmıyor! Ekrem İmamoğlu'nun ensesinde...

Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' kavgasında koltuğu bırakmayacağı neredeyse kesinleşen CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu koltuğu bırakacağı veliahtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bırakmak istediği iddia edildi. Taşdelen'i son dönemde yanından ayırmayan Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ ile görüşmelerine de Taşdelen'i aldığı iddia edildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun veliahtını bulduğu ve koltuğu ona devretmek için hazırlık yaptığı iddia edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, koltuğu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bırakmak istiyor. Ayrıca, seçim döneminde detayları net olarak bilinmeyen Ümit Özdağ-Kemal Kılıçdaroğlu ikili görüşmesinde Taşdelen’in de yer aldığı iddia edildi. İşte Yeni Şafak’taki kulis haberin ayrıntıları...

İmamoğlu ve Özdağ ile görüşürken...

Kılıçdaroğlu’nun koltuğundan ayrılması halinde, CHP liderliğini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e bırakacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun özel görüşmelerinde Taşdelen’in de bulunması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile protokole vardığı toplantıda da Taşdelen’in yer aldığı belirtiliyor.

Muhalif delegeyi ikna eden isim...

Taşdelen, CHP’de devam eden ilçe kurultaylarında da Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Ankara’da delege üzerinde etkinlik kurabilen Taşdelen’in, parti içindeki muhalifleri Kılıçdaroğlu lehine ikna ettiği biliniyor.

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