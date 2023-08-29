Mansur Yavaş kulisi! Meral Akşener'in sözlerine rağmen en kolay ittifak sağlayabiliriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "cesaret gösteremediler" diye eleştirdiği Ekrem İmamoğlu cephesinden sonra Mansur yavaş cephesinden de Meral Akşener'e rest gibi açıklamalar geldi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Beledie Başkanı Mahsur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olmaya ikna edemediğini belirterek. “Erdoğan'ı yenme şansları vardı. Ama bu iki arkadaşa ateşten gömleği giydiremedim. Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilse” dedi. İYİ Parti'nin seçimlere ittifaksız gireceğini duyurdu.

İlk rest İmamoğlu ekibinden geldi

Akşener’in açıklamasına ilk tepki Ekrem İmamoğlu ekibinden geldi. İmamoğlu ekibi, “Partiler ‘İttifak yok’ dese bile millet ittifak yapar. İstanbul tarihinin en çok iş yapılan dönemlerinden birini yaşıyoruz. Vatandaş Ekrem Başkan’dan razı” diyerek desti çekmişti.

Ankara’da en kolay ittifakı sağlayabiliriz

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Güreli de Taksim Meydanı programında Mansur Yavaş cephesinin kulislere yansıyan Meral Akşener'in sözlerine tepkisini aktardı. Gürel "Sayın Yavaş’ın ittifak meselesini dikkatle izlediğini biliyorum, Akşener’in ‘Beni masaya Yavaş döndürdü’ şeklinde ifadeleri var. Sayın Yavaş cephesinde ‘Ankara’da en kolay ittifakı sağlayabiliriz’ düşüncesi ve umudu var." dedi.