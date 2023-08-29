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Uşak'ta korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Uşak Banaz'da sürücünün uykusuz yola çıkması kaza getirdi. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, bu sabaha karşı Ankara İzmir karayolu Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara yönüne seyir halinde olan Bülent Ş. (47) yönetimindeki 06 AT 3989 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkiine geldiğinde, iddiayı göre sürücüsünün bir anlık uyuklamasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbarı neticesinde, Banaz itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek takla atıp ters duran araç içerisinde bulunan yaralılara hızlıca müdahale etti.

Şarampolde ters dönen araçtaki yarılar, kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Bülent Ş. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi Çiğdem Ş. (45) ve 10 yaşındaki kızları Ayşe Ecem Ş. ile 12 yaşındaki oğulları Abdullah Efe Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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