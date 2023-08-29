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Anne ve kız hırsızlar yakayı ele verdi! Çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Anne ve kız hırsızlar yakayı ele verdi! Çaldıkları telefonu satmaya çalışırken yakalandılar

İstanbul Beylikdüzü'nde hastaneden çaldıkları telefonu satmaya çalışan anne ve kız yakalandı. Aynı şahıslar bir önceki gece iki vatandaşı da bilinmeyen bir nedenle gizlice takip ederken görüntülendi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin kafeteryasında oturan Birgül A. ve annesi Handan A. şarj edilmesi için bırakılmış telefon gördü. Bir süre etrafa bakan Birgül A., telefonu şarjdan çıkararak aldı.

Çaldıkları telefonla olay yerinden ayrılan şahıslar, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda bulunan bir telefon dükkanına götürdü. Şahıslar telefonu satmaya çalıştığı sırada caddedeki bir vatandaş şahıslardan şüphelenerek polise ihbar etti.

Olay yerine gelen ekipler Birgül A.’yı gözaltına alarak karakola götürdü. Birgül A., yapılan işlemlerin ardından adliyeye götürülürken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların bir gece önce Yakuplu Mahallesi’ndeki iki kişiyi de bilinmeyen bir sebeple uzun süre yürüyerek takip ettikleri öğrenildi.

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla, şahısların vatandaşları takip ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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