Kocaeli'nde jandarma ekiplerinden makaron operasyonu! 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli Gebze'de jandarma ekiplerinin bir iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda 165 bandrolsüz puro, 7 bin 180 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Ağustos tarihinde Gebze ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 5 bin 980 dolu makaron, bin 200 boş makaron, 15 kilo kıyılmış tütün, 165 bandrolsüz puro ve 5 bin 48 boş sigara kutusu ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.