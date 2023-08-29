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Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı

Aydın Germencik'te jandarma ekiplerinin şüpheli ikamete düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı, evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalara devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Germencik'te ekipler, B.A. isimli şüpheli şahsın ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 650 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli B.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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