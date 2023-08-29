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EURO 2024 Türkiye-Ermenistan maçı kapalı gişe! Milli maç ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 Türkiye-Ermenistan maçı kapalı gişe! Milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımının, Eskişehir’de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmasının satışa çıkarılan biletleri tükendi.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5’inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Mücadele 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın geçtiğimiz hafta satışa çıkarılan biletleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bilet satışının yapıldığı internet sitesinde yer alan bilgide biletlerin tükendiği ifadeleri yer aldı.

Türkiye - Ermenistan maçının biletleri 200, 300 ve 400 liradan satışa sunulmuştu.

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