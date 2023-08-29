Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarım arazisine girdi!

Afyonkarahisar Dinar'da bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla atarak tarım arazisine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Dinar ilçesi Ergenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç., yönetimindeki 34 PM 6724 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen O.T.’nin kullandığı 42 ARU 309 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ardında takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada İ.Ç. ve O.T., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.