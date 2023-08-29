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Elazığ'da nişan atma olayı faciayla sonuçlandı! Kız babası bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da nişan atma olayı faciayla sonuçlandı! Kız babası bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde nişan atmak için bir araya gelen aileler arasında çıkan kavgada kız babası boynuna ve bileğine aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Palu ilçesi Kalekent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Yetiş, kızını bacanağının oğluna verdi. Bir süre sonra Yetiş’ın kızı, nişanı attı.

Olayın ardından evin önüne gelen bacanağı ve oğulları, Yetiş’i konuşmak için aşağı çağırdı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., sallama diye tabir edilen bıçak ile Yetiş’i boynundan ve bileğinden yaraladı.

Ardından havaya ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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