Ehliyetsiz sürücünün hastane otoparkında yaptığı drifte ceza yağdı! Cezayı duyanların dudakları uçukladı

Konya'da ehliyetine el koyulan 19 yaşındaki bir genç hastane otoparkında yaptığı driftle 37 bin 594 lira ceza yedi.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Huzurlu ve Güvenli Trafik” ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, bir hastanenin otoparkında drift yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda hastane otoparkında drift atan sürücüyü tespit ederek yakaladı. İsminin E.H.A. (19) olduğu belirlenen sürücünün daha önceden ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Sürücü E.H.A.’ya "drift yapmak", "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "sigortasız araç kullanmak" suçlarından toplamda 37 bin 594 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü E.H.A., "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği ve vatandaşların huzur ortamını bozan magandalara göz açtırılmayacağı ifade edildi.