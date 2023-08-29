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Kartal'da çocuk sürücü otomobili ağaca çarptı! Alev topuna dönen otomobil ağacı yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da çocuk sürücü otomobili ağaca çarptı! Alev topuna dönen otomobil ağacı yaktı

Kartal'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü hatalı sollama yaparak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada hem araç hem ağaç alev topuna döndü.

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Olay, Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde Pazartesi günü saat 16.14 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan araç hatalı sollama yaparak ağaca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç alev almaya başladı. Araç içerisinde bulunan C.G.(15) ve ehliyetsiz sürücü S.E.T.(17) kendi imkanlarıyla çıkarken ağır yaralı olan A.G.(17) vatandaşlar yardımıyla otomobilden çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil ile yanan ağaç ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yaralı vatandaşlar ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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