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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen ev uyuşturucu fabrikası çıktı1

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen ev uyuşturucu fabrikası çıktı1

Tekirdağ Süleymanpaşa'da narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonu düzenlediği bir ev uyuşturucu üretim tesisini aratmadı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde B.E.K isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda adeta bir uyuşturucu fabrikasına çevrilen evden 6 kök hint keneviri bitkisi, 30 gram hint keneviri tohumu, 1 adet kenevir öğütücü ve 0.5 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 16 adet 1 litrelik kutular halinde sıvı kimyasal gübre, 9 adet şeffaf kilitli poşet, 18 adet ısıtma maksatlı kullanılan ampül, 3 adet ısı ölçer termostat, 3 adet zaman ayarlı priz, 4 adet 600W güç adaptörü, 4 adet büyük boy havalandırma borusu, yaklaşık 2 metre uzunluğunda rulo haline alüminyum folyo, 2 adet aydınlatma düzeneği, içinde bitki yetiştiriciliği yapılan 2 adet kapalı bez kabin, 4 adet bez saksı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan B.E.K isimli şahıs gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet güçleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

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