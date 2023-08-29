Kamyonetle gelen bir grup gençten anlamsız hareket! Durakta bekleyen adama yangın tüpü sıktılar
Bursa Osmangazi'de otobüs durağına bekleyen bir adam kamyonetle gelen gençlerin yaptığı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.Abone ol
Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kişiyi gören bir grup genç, açık kasa kamyonetle gelip bir süre durdu.
Aracın kasasından yangın tüpü çıkaran kişiler durakta bekleyen şahsın yüzüne yangın söndürme tüpü sıkarak tozu dumana kattı.
Hızla olay yerinden kaçan kişiler kameraya yansırken, o anlara kimse akıl sır erdiremedi.