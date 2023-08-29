Galatasaray Şampiyonlar Ligi için vuracak! Galatasaray'ın 11'i belli oldu maç saat kaçta hangi kanaldı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Norveç ekibi Molde'yi konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, taraftarı önünde alacağı galibiyetle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Galatasaray'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Galatasaray-Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevapları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray bu akşam Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray saha avantajını eline geçirmişti. Bu akşam oynanacak maçta ise her türlü galibiyet ve beraberlikte Galatasaray tur atlayan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan taraf olacak. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Molde maçı saat kaçta ve hangi kanalda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Norveç'in Molde ekibini konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Molde karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i şu şekilde; Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Oliveira, Barış-Mertens-Kerem, Icardi

Cimbom'da hedef Şampiyonlar Ligi grupları

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile bu akşam yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Torreira'nın cezası sona erdi

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, bu akşam sahadaki yerini alabilecek. Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Zaha ve Ziyech bu maçta da yok

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Icardi gol resitaline devam ediyor

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı. Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.