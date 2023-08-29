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Bu çiçeği koparmanın cezası dudakları uçuklattı! 244 bin 315 liradan başlıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu çiçeği koparmanın cezası dudakları uçuklattı! 244 bin 315 liradan başlıyor

Muğla'da koruma altında olan kum zambaklarına dikkat çekmek isteyen Bodrum Belediyesi Turgutreis Çatal Ada’da Kum Zambağı Farkındalık etkinliği düzenledi.

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Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, TÜRÇEV Muğla Şubesi Mavi Bayrak Ödülü Plaj Sorumluları, Bodrum’da faaliyet gösteren Mavi Bayrak ödüllü oteller katılırken D-Marine Turgutreis Marina da etkinliğe destek verdi.
Belediye ekipleri ve katılımcılar, kum zambaklarının çevresine çitler çekerek daha güvenli hale getirdi. Ayrıca bölgede temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

“Hedef, bütün Bodrum’un korunması”

Etkinlik öncesi açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çatal Ada’ya gideceğiz ve Çatal Ada’daki çevre kirliliğine hem de sahilde endemik bir tür olan kum zambaklarına dikkat çekmek istiyoruz. Burada yapacağımız çalışma tamamen kum zambaklarının korunması ve aktarılması içindir. Kum zambakları endemik türlerdir.

Bodrum’un bazı bölgelerinde olur. Daha çok Çatal Ada, Kargı, Akyarlar, Ortakent ve Yahşi sahilinde kum zambakları vardır. Bunlar korunması gereken türlerdendir ama sadece kum zambağı değil tabii ki hedef bütün Bodrum’un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Bu çalışmaların aslında vermek istediği mesaj tamamen budur. Kum zambaklarının burada bir timsal yani örnek olmasından bahsediyoruz o yüzden Bodrum genel olarak endemik türleriyle, doğal güzellikleriyle, bitkisel veya tarihi varlıklarıyla ve her şeyiyle bir bütündür ve korunması gereken bir kültür varlığı, dünya mirasıdır” dedi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini ve bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir çevre politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerin, yerel halkın ve ziyaretçilerin doğal çevreye olan ilgisini artırması, koruma çabalarına destek olması ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan, kum zambağı koparmanın cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.

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