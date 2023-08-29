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Kastamonu'da 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni ormanda bulundu!

Kastamonu Araç'ta 2 gündür kayıp olan 79 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki K.Ö., 2 önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan arama çalışmaları neticesinde JAK timi, arama kurtarma ve iz takip köpeği görevlendirildi. İki gün boyunca Araç ilçesinde kırsal alanda arama yapan jandarma ekipleri, K.Ö.’yü ormanlık alanda ölü olarak buldu. K.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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