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Kars'ta büyüyen kavgada kan aktı! Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta büyüyen kavgada kan aktı! Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi öldü

Kars'ta aralarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

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Olay İsmail Aytemiz Bulvarı’nda meydana geldi. M.Ö. ile B.A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle birlikte M.Ö. tartıştığı B.A. tarafından bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.’yü ambulansla hastaneye getirdi. Hastanede tedavi altına alınan M.Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olaydan sonra kaçan B.A.’yı polis kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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