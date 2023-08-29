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Tekirdağ'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araçla tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Y.E.Ç. idaresindeki 34 CFS 738 plakalı hafif ticari araç, Misinli Mahallesi'nde S.E. yönetimindeki 06 DT 8533 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Hamdi Sağlam hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Y.E.Ç. ise sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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