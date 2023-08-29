Türkiye'de El Nino etkisi: Eylül epey sıcak geçebilir! İstanbul'a ocakta kar yağacak mı? Profesörden flaş açıklama
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisi nedeniyle Türkiye'de eylül ayı sıcaklık ortalamasının normal değerlerin üzerinde olacağını söyledi. İstanbul'a ocak ayında kar yağacak mı? Prof. Kurnaz bu konuda değerlendirme yaptı.
İklim değişikliği, küresel sıcaklık değerlerindeki artışın en önemli nedenini oluştururken, bu yıl mayıs ayından itibaren buna bir de El Nino etkisi eklendi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kurnaz, El Nino'nun, Pasifik Okyanusu'ndaki suların normalden daha fazla ısınması anlamına geldiğini ve öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde etkili olduğunu söyledi.
El Nino etkisinin ilk olarak Pasifik Okyanusu'nun batı tarafında, Japonya, Çin, Tayvan ve Avustralya'da görülmeye başlandığını aktaran Kurnaz, "Sonra ABD tarafında görülür, ardından Atlantik'e geçerek önce batısında, sonra doğusunda görülür ve yavaş yavaş bütün dünyaya yayılır. Bunun bütün dünyaya yayılması yaklaşık 3-4 ay sürer." dedi.
El Nino etkisinin Türkiye'de son 20 günde görülmeye başlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurnaz şöyle devam etti: