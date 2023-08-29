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Kastamonu'da feci kaza! Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci kaza! Traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu Tosya'da kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Tosya ilçesi Özboyu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla sulamak için yola çıkan G.E. (78) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Hacer Kansız (65) hayatını kaybetti, sürücü G.E. ise yaralandı.

G.E. olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan G.E. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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