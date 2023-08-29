Kısırlık, tüp bebek ve yumurta dondurma işlemleri nasıl yapılır? Nazlı Özışık sordu Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu cevapladı

Evliliklerde çiftlerin en sıkıntı çektiği konuların başında gebe kalamama geliyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, gebe kalamama nedenleri, tedavi yöntemlerini Nazlı Özışık'a anlattı.

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Gebe kalamama; tıp literatüründe infertilite, halk arasında ise kısırlık olarak tanımlanmaktadır. 1 yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebelik saptanamadığında infertilite teşhisi konularak nedenleri araştırılıyor ve tedavi planlaması yapılalıyor

Çiftlerin gebe kalmakta zorlanması hem fiziksel hem de duygusal olarak çiftleri etkileyebilir ve çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Memorial Ataşehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık programından kısırlık, tüp bebek, yumurta dondurma işlemleri gibi birçok önemli konu hakkında çok değerli bilgiler verdi.