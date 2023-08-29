Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan vatandaşlara dehşeti yaşattı! Tehditler savuran saldırgana polis müdahale etti

İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde elinde bıçakla dolaşan bir şahıs durakta bekleyenlere dehşet yaşattı. Vatandaşları tehdit eden şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, saat sabah 07.50 sıralarında Bayrampaşa’da bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye Volkan Lermi, elinde aldığı bıçakla çevredeki insanlara tehditler savurmaya başladı.

O sırada tesadüfen olay yerinde olan bir polis memuru E.A, saldırganı önce ikna etmeye çalıştı. Saldırgan Volkan Lermi daha sonra polis memuru E.A'nın üzerine doğru yürüdü. Uyarıları dikkate almayınca polis memuru, saldırgan Volkan Lermi’yi silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından sağ ayak bileğinden vurularak etkisiz hale getirilen Volkan Lermi, olay yerine gelen ambulans ile birlikte Okmeydanı Cemil Taşçı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan korku dolu o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan yapılan araştırmalar neticesinde saldırgan Volkan Lermi’nin daha önceden 49 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.