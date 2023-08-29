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Aracıyla önünü kesip tartıştığı genci tabanca ile sırtından vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aracıyla önünü kesip tartıştığı genci tabanca ile sırtından vurdu!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bilinmeyen bir nedenle tartışan iki kişiden biri aracıyla 21 yaşındaki gencin önünü kesip sırtından vurdu.

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Olay, Sandıklı ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 03 LG 412 plakalı aracı ile seyir halinde olan S.Ü.’nün (28) önünü H.K. (21) isimli şahıs 35 BJF 741 aracı ile kesti. Şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü., yanındaki tabanca ile H.K’ya ateş açtı. H.K., açılan ateşte sırtından ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler H.K.’yı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları inceleme sonrası S.Ü., ile birlikte K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü. (34) isimli şahsı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan H.K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, gözaltına alınan şahısların ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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