Asgari ücret açlık sınırının altında! Açlık sınırı 12 bin 198 TL’ye, yoksulluk sınırı 39 bin 733 TL’ye yükseldi

Asgari ücrete Temmuz ayında gelen zam eridi ve asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 12 bin 198 TL'ye, yoksulluk sınırı 39 bin 733,03 TL’ye yükseldi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Ağustos ayı sonucuna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198,04 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733,03 TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 813,15 TL'ye yükseldi.

Gıda enflasyonu yüzde 77

TÜRK-İŞ'in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2023'te aylık 4,63 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonundaki yıllık değişim oranı ise yüzde 77,04 oldu. Yılın başından bu yana değişim yüzde 50,02 olarak tespit edildi. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

Temel gıda ürünlerindeki artış

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Ağustos 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

Bir ayda süt ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, peynir yüzde 26 zamlandı. Market markalı (private label) süt fiyatları 21,5 TL/L, peynir 117,5 TL/kg seviyesine geldi. 1,5 olması gerektiği kabul edilen süt yem paritesi 1,34 seviyesinde kalırken çiğ süt fiyatı resmi olarak hâlâ 11,50 TL seviyesinde.

Bir ayda balık (kültür) ve nohut yüzde 4, tavuk yüzde 7, yağlı tohumlar (kuruyemiş) ve yeşil mercimek yüzde 10, kırmızı mercimek ve yumurta yüzde 11 oranında zamlandı. Tavuk yumurtasının tanesi 3,60 TL'nin üzerine çıktı.

Bir ay içinde pirinç, bulgur ve un yüzde 3'er, irmik ve makarna hafif seviyede zamlandı. Market markalı (private label) makarna fiyatları 20 TL/kg seviyesine yükseldi. Ankara'da 6,5 TL'ye satılan 200 gramlık beyaz ekmek üzerinden hesaplandığında 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 682,5 TL oldu.

Bir ay içinde zeytinyağında yüzde 24, tereyağında yüzde 22, margarinde yüzde 8, ayçiçek yağında %5 fiyat artışı yaşadı. Market markalı (private label) ayçiçek yağlarının fiyatı 40 TL/L, tereyağlarının 220 TL/kg seviyesine geldi. Hızla artan yurtiçi fiyatları (ortalama 251 TL) sebebiyle zeytinyağı ihracatı 1 Kasım'a kadar durduruldu.

Tuz yüzde 20, reçel yüzde 15, bal ve şeker yüzde 13, çay yüzde 3 zamlandı. Baharatlar, ıhlamur, zeytin ve salçada fiyat değişimi görülmezken pekmez fiyatı sınırlı seviyede azaldı.