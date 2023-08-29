Ahmet Nur Çebi 'göreve devam' dedi! Sergio Ramos ve Talisca açıklaması...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında gündeme ve transfere dair konuşurken, kendisine yönelik eleştirilere cevap vererek "Göreve devam, işimin başındayım" dedi. "Sergio Ramos için uğraştık" diyen Çebi, İspanyol futbolcunun 2 yıllık maliyetinin 50 milyon Euro olduğunu söyledi. Çebi, Talisca için adım atıklarını ancak kulübünden 'hayır' cevabı aldıklarını da açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bunun üzerine bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıyı birkaç hafta sonra sponsorluk anlaşmalarıyla yapmak istiyordum ama biraz öne almak durumunda kaldım."

"Beşiktaş kongresinde en yüksek oyla seçilmiş ve en zor dönemde göreve gelmiş başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel dağılmış, aylardır maaşlar ödenmemiş bir durumdaydı. Şu anda gününde herkese maaşın ödendiği bir kulüp olduk. İşimin başındayım. Hırsızlara, art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağım. Sonuna kadar buradayım, Beşiktaş'ın kongresi burada işin bitti diyene kadar. Kongreye saygım sonsuz. Taraftara saygım sonsuz. Taraftarla sorunum yok."

"Yıldız transfer hevesi için Beşiktaş'ı ateşe atmam"

"Beşiktaş'a hileli hurdalı hiçbir şey yapmam. Açık ve şeffaf olacağımın sözünü verdim. Yıldız transfer hevesi için Beşiktaş'ı ateşe atmam. Bir futbolcunun iki ay maaşını ödemediğinizde futbolcuların kontratını feshedip gitmeye ve kalan maaşlarını talep etme hakkı var. UEFA'ya verdiğimiz bir söz var. 3 yılda Beşiktaş'ı zarar etmeyen duruma getirmemiz gerekiyor. UEFA bizi Avrupa kupalarından men etse ne olacak? Birkaç hafta sonra sponsorluk anlaşmalarını göreceksiniz."

"Bizim bilet fiyatlarımız inanın rakiplerimizin altında. 500 milyonluk yayın gelirinin 100 milyon dolara düştüğü süreçte birileri 1 liralık transferi nasıl 10 liraya yapıyor? Bunlar TFF'nin konuları, onlar bakacak. Yıldız transfer için Beşiktaş'ı ateşe atamam."

"TFF, Ali Koç'un sözlerini kale almayacak mı?"

"TFF iyi niyetliyse, dürüstse ve şeffafsa, evrakları incelediğinde Ali Koç'un 'Ben 10 milyon dolar verdim, bu adam buraya 3 milyon dolara imza atmış' dediğini kale almayacak mı?"

"Temmuz ağustos ayında yapılan transferlerle şampiyon olunsaydı, hadi yarıaşalım. Koyduğumuz alt ve üst limitler var. Biz bu şekilde başarılı olacağız, kupalarla kaldıracağız. Pandemi döneminde 4 tane kupayı 13 tane arkadaşımızla kaldırmadık mı? Bu ne acelecilik? Beyhude uğraşıyorsunuz. Dışarıda bir kaos varmış gibi bir hava yaratılıyor. Beşiktaş'ın plazasını satarak transfer yapmayacağım. Allah beni 'Paralar nerede?' diye bağrılmasından korusun."

"Ceyhun kardeşimiz de bu yüzden gitti. O gittiğinden beri onun işlerini yüklendiğim için huzurunuza çıkamadım. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok önemli transferler yaptı. Ailesinin baskısıyla gitti."

"Kazanınca Şenol Güneş, kaybedince Allah belanı versin yönetim"

"Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim. Böyle olmaz."

Talisca ve Ramos sözleri!

"Talisca'nın kulübüne gerekli müracaatı yaptık, kulübünün cevabı 'Hayır' oldu."

"Sergio Ramos için uğraştık, olsun dedik. Gerçekte ne istediğini biliyor musunuz? Verebilen varsa verecek. 16.5 milyon euro, artı vergileri 25 milyon euro. İki yıllık kontrat. 50 milyon euro. Beşiktaş'ın 4'te 1 borcu. 37 yaşında bir çocuk."

"Redmond'ın çok özel bir aile durumu var. Gelmek istedi ama olacak iş değildi. Çok özel olduğu için burada anlatamayacağım. Saiss maalesef Dünya Kupası'ndan döndükten sonraki tavır ve davranışlarıyla, kendisiyle çok konuşmamıza rağmen, kendisine olan güvenimizi sarsmıştır. Gitmesi gerekiyordu.

"Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı?"

"Halil Dervişoğlu transfer çalımı ya, anlatalım mı? Bu arkadaşımızın babası Şenol hocayı arıyor, 'Oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor, Galatasaray'da yaşadıklarının ardından oraya gitmek istemiyor.' diyor. Beyefendi Galatasaray'a gitmeyecek olan oğlu için 'Galatasaray 3 lira fazla verdi...' dedi. Şenol hoca 'Bana bu kafada adam yaramaz, bırak gitsin' dedi. Bu transfer çalımı mı? Evet, değil mi? Çünkü onlar onu öyle satıyorlar. Ama biz Rashica'yı satmayı beceremiyoruz. Taraftarın hırsı bana. Benle olan meselelerinizi benle çözün."

"Tadic verdiğimizin 2.5 katını talep etti"

"Tadic'e bir rakam teklif ettik. Verdiğimizin 2.5 katını talep etti. Hocayla konuştum, 'Takım içi huzuru bozmayalım' dedi. Adam yılların hocası."

"Onana daha 96 dakika oynamış. Geçen sene ne talipleri vardı, bakın. Genç bir çocuk. Bu ne vahşilik ya? Bana zarar vermek için neden Onana'ya zarar veriyorsunuz?"

"Biz çalımı sahada atacağız"

"Tayyip Talha'nın uçak parasını başkası verdi, biz aldık. Bu transfer çalımı olmadı. Rashica'yı getirdik, bu da transfer çalımı olmadı. Arkadaşlar, bizim çalımla işimiz yok. Biz çalımı sahada atacağız. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın, kural hatası yapmayın."

"Göreve devam. İşimin başındayım"

"Göreve devam. İşimin başındayım. Beni görmediğiniz dönemde ne yaptığımı, 10-15 gün sonra anlayacaksınız. Bir takımın şampiyon olması için gereken tek şey maaşları gününde ödemek ve herkese saygı ve sevgi ile yaklaşmak. Biz öyle bir sorun yaşamayacağız."