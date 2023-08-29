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Rize'de kontrolden çıkan odun yüklü tır ticari araçla çarpışıp devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de kontrolden çıkan odun yüklü tır ticari araçla çarpışıp devrildi: 2 yaralı

Rize Ardeşen'de kontrolden çıkan ordun yüklü tır yola devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol Köyü mevkiinde Karadeniz sahil yolu üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CKY 515 plakalı minibüsün sürücüsü S.A. emniyet şeridine park etti.

Bu sırada 60 KB 420 plakalı odun yüklü tırın sürücüsü A.M.M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araca çarparak bariyerlere çıktı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola saçılan odunlar ulaşımın bir süre aksamasına neden olurken, yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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