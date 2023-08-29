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Van'da kontrolden çıkan cip devrildi! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da kontrolden çıkan cip devrildi! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Irak plakalı bir cip kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Hoşap Mahallesi yakılarında Irak plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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