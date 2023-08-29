Van'da kontrolden çıkan cip devrildi! 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde Irak plakalı bir cip kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Abone ol
Hoşap Mahallesi yakılarında Irak plakalı cip, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.