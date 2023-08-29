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Konya'da alacak verecek davası kan döktü! O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da alacak verecek davası kan döktü! O anlar kameralara yansıdı

Konya Selçuklu'da kiralık araçla alacaklı oldukları şahısın yanına giden 4 kişi para alacağı oldukları kişiyi tabancayla vurdu. Olayda kullanılan araç ve şüphelilere ait tabancalar boş arazide poşet içerisinde bulundu.

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Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Subaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Selman Ö., cadde üzerinde borcu olduğu öğrenilen 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheliler Selman Ö.’yü takip ettikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Ö., ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Olayla ilgili geniş çaplı yapılan çalışmada polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldiği Selman Ö. ile yaşanan tartışma sonrası önce şüphelilerden birisi yanında bulunan tabanca ile Selman Ö.'nün bacaklarına ateş ettiği, farklı bir şüphelinin ise yaralı halde yerde yatan yaralıya bir el ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin olay yerine geldikleri araçla kaçtıkları görülüyor.

Şüphelilere ait araç ve silahlar boş arazide bulundu

Olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı 42 ASB 555 plakalı aracı merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Kürden Sokak üzerinde bulunan boş arazi üzerinde park halinde buldu. Polis ekipleri, araç çevresinde inceleme yaptığı sırada ise siyah poşet içerisinde şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 adet tabanca buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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