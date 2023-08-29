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"Kızılcık Şerbeti" hakkında yeni gelişme! 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti

"Kızılcık Şerbeti" hakkında yeni gelişme! 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti

Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicisine güzel haber geldi. Geçen sezon RTÜK'ten 5 kez yayın durdurma cezası alan Show TV’nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

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RTÜK tarafından beş haftalık yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti dizisi geçen sezonun en çok konuşulan konuları arasındaydı. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 2. sezon çekimleri başlamak üzereyken sete güzel bir haber geldi.

Dizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

3 haftalık yayın durdurma kararı vardı

Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

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