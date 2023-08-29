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Bitlis'te korkutan doğalgaz patlaması! Alev topu yükseldi, birçok yer zarar gördü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te korkutan doğalgaz patlaması! Alev topu yükseldi, birçok yer zarar gördü

Bitlis Tatvan'da bilinmeyen bir nedenle doğalgaz hattında meydana gelen patlamada 2 araç ve bir AVM’nin dış cephesinde hasar meydana geldi.

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Alınan bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında Tatvan merkezde bulunan Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinin arka bölümünde yer alan doğalgaz hattında meydana geldi.

Doğalgaz hattının büyük bir gürültüyle patlaması sonrası devasa bir alev topu oluştu. Patlamanın yaşandığı esnada şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çevrede bulunan 2 araçta ve alışveriş binasının dış cephesinde maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile patlama kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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