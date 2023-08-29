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Ordu'da vahşet! Eski eşini keserle döve döve öldürdü ilk ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da vahşet! Eski eşini keserle döve döve öldürdü ilk ifadesi ortaya çıktı

ORDU'da boşandığı eşini keser sapı ile vurarak öldüren eski koca adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şahsın daha önceden çok sayıda suç dosyası olduğu öğrenilirken, ilk ifadesi de ortaya çıktı.

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Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. ile (48) ile eski eşi A.Ç.'nin (39) aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada M.B. eski eşine defalarca sopa ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güçlükle ayırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kilitleyip sopa ile eski eşine vurmaya devam eden M.B.'nin elinden suç aletini güçlükle aldı. Gözü dönmüş şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, A.Ç. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kadın hastanede hayatını kaybetti

A.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin nedeni: Kıskançlık

M.B.’nin ilk ifadesinde ‘kıskançlık’ yüzünden aralarında tartışma yaşandığını, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine evde bulunan sopayla eski eşine saldırdığını söylediği ortaya çıktı.

Suç makinesi çıktı

Geçen yıllarda işlediği suçlardan 7 adet sabıkası bulunan ve dün gece saatlerinde gözaltına alınan eski koca M.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B.'nin daha önceden çeşitli suçlardan 7 farklı sabıkası olduğu öğrenilirken adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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