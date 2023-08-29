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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 8 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 8 kişi tutuklandı

Malatya'da narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli izim tutuklandı.

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Malatya’da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 375 adet sentetik hap, 47,39 gram metamfetamin, 8,88 gram sentetik kannabinoid, 10,14 gram kubar esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 460 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda 63 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 8’i tutuklandı. Bir şahsa ise adli kontrol şartı uygulandı.

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