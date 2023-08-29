Irak ve Suriye'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bugün gerçekleşen operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Abone ol

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyinde de hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonda ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.