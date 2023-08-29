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Irak ve Suriye'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bugün gerçekleşen operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyinde de hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonda ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

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