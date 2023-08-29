Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce başkan adaylarımız dedi iki ismi duyurdu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla yarışacaklarını duyurarak, Balıkesir ve Nazilli belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı.Abone ol
Memleket Partisi'nin Balıkesir ve Nazilli adayları belli oldu. Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerde yarışacağız. Nazilli Belediye Başkanı Adayımız Ali Çetinkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mahir Bakan." ifadelerini kullandı.
Parti Meclisi ve il başkanlarıyla toplantı yaparak seçim sürecini değerlendirdiklerini belirten İnce, “Oylama sonucunda Memleket Partisi olarak yerel seçimlerde yarışma kararı aldık, yarışacağız” dedi