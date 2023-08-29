İYİ Parti'den Levent Gültekin'e 'mail' doğrulaması! Geldi ama bir başka parti başkanıyla ilgili

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yorumcu ve yazar Levent Gültekin’in gündeme getirdiği, "Akşener'e tehdit maili" iddiası hakkında, "Biri 25 Şubat'ta, biri 2 Mart'ta düşen spam mailler var. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili" yanıtını verdi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yorumcu ve yazar Levent Gültekin’in gündeme getirdiği, "Akşener'e tehdit maili" iddiasıyla ilgili konuştu. Gültekin, Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajını gündeme getirdi.

100 milyon doların ses kaydını...

Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürdü.

Mail gelmiş ama biz görmemişiz...

Düzenlediği basın toplantısında, İyi Parti Sözcüsü Zorlu'ya Gültekin'in iddiası soruldu. Zorlu, şu açıklamayı yaptı: “Bu dedikodular üzerine Milletvekilimiz Sayın Uğur Poyraz, Levent Gültekin’le görüşme yaptı. İddia ettiği mailin kendisinde olup olmadığını sordu. Sayın Gültekin, bu mailin kendisinde olmadığını ifade etti. Biz de gerçekten bize böyle mailler geldi mi diye araştırdık. Biri 25 Şubat’ta, biri 2 Mart’ta düşen spam mailler var, biz fark etmemişiz. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili. Bizim Genel Başkanımızla bir fili bir durum söz konusu değil. Levent Gültekin de Sayın Poyraz’a durumu telafi edeceğini aktardı."

Gültekin, maili paylaşabileceğini söylemişti

Akşener'e gönderilen e-mail mesajının içindeki iddianın doğru olup olmadığını bilmediğini vurgulayan Gültekin, “Meral Hanım ve İyi Partililer, bu maille ilgili savcılığa başvurdu mu?” diye sormuş, talep edilmesi halinde kendisine de gönderilen maili İyi Parti ile paylaşabileceğini ifade etmişti.