Stresinizle dişlerinizden olmayın! Uzmanlar diş sıkma sorununa alternatif çözümleri anlattı

Stresten ve günlük hayatta yaşanan sıkıntılar yüzünden uyurken birçok insanın bilinçsizce yaptığı diş sıkma eylemi sizi dişlerinizden edebilir. Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, diş sıkma (bruksizm) tedavi alternatifi olan Masseter botoksu hakkında bilgiler verdi.

Abone ol

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Gülden Kökümer, “Diş sıkma veya bruksizm, çoğu zaman stres veya gerginlik gibi psikolojik faktörlerle ilişkilendirilen bir durumdur. Bir kişi farkında olarak veya farkında olmadan dişlerini sıktığında veya gıcırdattığında, çene kemiğine ve dişlere büyük bir basınç uygulanır. Bu durumun uzun süre devam etmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir."

"Bruksizmin belirtileri arasında çene ağrısı, baş ağrısı, çene eklemi sorunları, diş aşınması ve hassasiyeti, kulak ağrısı, yorgunluk ve uyku problemleri yer alabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen kişi bu durumu fark etmeyebilir. Uykuda bruksizm, özellikle sabahları çene ve baş ağrıları ile kendini gösterebilir. Bu tür sorunlar hem estetik hem de sağlık açısından rahatsızlık meydana getirebilir. Güncel tedavi prosedürlerinden birisi de masseter botoksudur” dedi.

“Kasın aktivitesinin geçici olarak zayıflatılması işlemidir”

Sözlerine devam eden Kökümer, “Masseter botoksu, bu kasın belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilerek kasın aktivitesinin geçici olarak azaltılması veya zayıflatılması işlemidir. Bu tedavi yöntemi sayesinde kasın aşırı gücü engellenir ve dolayısıyla çene gıcırdatma, diş sıkma gibi sorunlar da hafifletilir."

"Aynı zamanda, masseter botoksu estetik maksatlarla da kullanılabilir. Özellikle kare yüz şekli olarak adlandırılan ve daha maskülen bir görünüme neden olan aşırı gelişmiş masseter kası, bu yöntemle inceltilerek daha dengeli ve orantılı bir yüz şekli elde edilebilir. Ancak, her tıbbi prosedürde olduğu gibi masseter botoksu da riskleri ve potansiyel komplikasyonları içerebilir."

"Enjeksiyon yerinde geçici şişlik, ağrı veya hassasiyet gibi yan etkiler görülebilir. Bu tür bir tedaviyi düşünüyorsanız, mutlaka deneyimli bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz. Uygulama yapacak olan kişinin yetkinliği, hijyenik şartlar ve kullanılan ürünün kalitesi bu tür işlemlerde oldukça önemlidir” ifadelerine yer verdi.

“Uzman bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir”

Kökümer, “Sonuç olarak, masseter botoksu hem sağlık sorunlarını hafifletmek hem de estetik maksatlarla çene bölgesinin görünümünü iyileştirmek için kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak, herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi bu tedavinin de uzman bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir."

"Unutmayın ki her birey farklı olduğundan, tedavi planınızın sizin özel ihtiyaçlarınıza uygun olması önemlidir. Diş sıkma sorununuz hakkında bir uzmana danışarak uygun tedavi yolunu belirlemek en doğrusu olacaktır” dedi.