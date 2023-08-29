İyi Parti sözcüsü açıkladı: Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkaracağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkaracak mısınız:" sorusuna şu cevabı verdi: Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti liderlerine yerel seçimlere tek girme çağrısı hakkında konuşan İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yanıt beklediklerini söyledi. Zorlu, İyi Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracağını da belirtti. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyaset gündemine ve Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İttifak çıkışı: Böyle siyaset olmaz!

İttifak sistemine başından beri karşı olduklarını kaydeden Zorlu, “Bir süre sonra apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir dur demeliyiz. Biz başından beri bu sistemin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içinde bu çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı yerine getirme gayesi içerisinde olacağız. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz” dedi.

Yavaş ve İmamoğlu'nun karşısına...

Zorlu, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın karşısına aday mı çıkaracaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında iyi partinin büyük bir çabası oldu. Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.”