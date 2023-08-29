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Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç yan yattı, 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında F.K., idaresindeki 44 AAB 102 plakalı otomobil ile A.G., idaresindeki 02 ACU 594 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araçta bulunan M.A., Z.D.,O.E., ve E.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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