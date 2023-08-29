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Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,

Antalya'da 4 farklı ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 6 adrese arama yapıldı. Yapılan aramalarda 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi, 8 şüpheliye işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 6 adreste arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 44 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 350 kilogram tütün, 230 paket snus tütün mamulü, 170 adet elektronik sigara, 140 litre sahte alkol, 17 adet anason, 190 adet içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olay ile ilgili 8 şahsa işlem yapıldığı bildirildi.

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