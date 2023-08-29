Türk kulüpleriyle anılıyordu! Eden Hazard kararını verdi

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bir kulüple anlaşmaya varamayan Eden Hazard için yeni bir iddia ortaya atıldı. Eden Hazard'ın adı Türk kulüpleriyle de anılıyordu.

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Real Madrid macerası tam anlamıyla bir kabusa dönüşen Eden Hazard, La Liga devinden ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif almıştı. Eden Hazard'ın kariyeriyle ilgili kararını verdiği belirtiliyor.

Botafogo'nun teklifini reddeden, Al-Hilal ve MLS ekipleriyle anlaşamayan Eden Hazard'ın adı bir süredir Türk kulüpleriyle de anılıyordu.

FootMercato'nun geçtiği habere göre Eden Hazard'ın menajeri birkaç gün önce Türkiye'deki büyük kulüplerle de görüşme gerçekleştirdi.

Teklif aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği hiçbir takımla el sıkışamayan Eden Hazard'ın yeniden futbolu bırakmak istediği haber detayında yer aldı. Buna karşına oyuncunun yakın çevresinin devam etmesi için Hazard'ı motive etmeye çalıştığı aktarıldı.

32 yaşındaki Eden Hazard 2019-20 sezonu başında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon Euro karşılığında Transfer olmuştu.

Burada yaşadığı sakatlıklarla büyük bir düşüşe geçen Belçikalı yıldız, Real Madrid formasıyla toplam 76 maça çıkabildi ve 7 gol, 12 asistlik skor katkısı verdi.