BIST 7.907
DOLAR 26,55
EURO 28,83
ALTIN 1.653,03
HABER /  GÜNCEL

Kayıp ekonomist olayında önemli gelişme! Köpeği 74 gün sonra eve döndü

Kayıp ekonomist olayında önemli gelişme! Köpeği 74 gün sonra eve döndü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 74 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in doberman cinsi köpeği köye geri döndü.

Abone ol

Armutlu Mahallesi'nde 74 gün önce yürüyüş yapmak için ayrılan Korhan Berzeg ile köpeği Tina ormanda kayboldu.

Haftalarca yapılan aramalara rağmen haber alınamayan Berzeg ve Tina için, ailesi 1 milyon dolar ödül açıklamıştı. AFAD, jandarma, polis, arama kurtarma ekiplerin tüm çabalarına rağmen herhangi bir gelişme yaşanmazken, 74. günde Tina, kırsal Armutlu Mahallesi'ne geri döndü.

Oldukça zayıflayan ve bitkin olan Tina, jandarma gözetimine alınırken, köpeğin köyde yaşayan Hülya Özkan isimli bir vatandaşın evinin bahçesine girdiği öğrenildi. Hülya Özkan'ın su kabından su içerken gördüğü Tina'yı tanıdığı ve jandarmaya haber verdiği kaydedildi.

Özkan yaptığı açıklamada "Tina'yı kendi köpeklerimiz için koyduğumuz suyu içerken gördüm. Zayıflamıştı ve bitkin haldeydi. Olayı bildiğimiz için ve köpeğin İngilizce komutlardan anladığı için İngilizce bilen komşumuza haber verdim. Komşumuz İngilizce komut vererek Tina'yı çağırıp, bağladı. Ardından jandarmaya bildirdik. Kısa süre sonra gelen jandarmalar Tina'yı korumaya aldı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
MSB kahreden haberi duyurdu! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu!
MSB kahreden haberi duyurdu! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu!
Süper Lig ekibine gidiyor! İşte Midtsjö'nün yeni takımı...
Süper Lig ekibine gidiyor! İşte Midtsjö'nün yeni takımı...
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 50 dakikalık görüşmede neler yaşandı?
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 50 dakikalık görüşmede neler yaşandı?
Süper Lig'in devi Koray Günter'in peşinde!
Süper Lig'in devi Koray Günter'in peşinde!
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı
İstanbul Başakşehir'deki vale cinayetiyle ilgili 10 kişi yakalandı
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı
Prigojin’in cenaze töreni St. Petersburg’da yapıldı
Türk kulüpleriyle anılıyordu! Eden Hazard kararını verdi
Türk kulüpleriyle anılıyordu! Eden Hazard kararını verdi
FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Ankara'da yakalandı
Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da ticari araç ve otomobil birbirine girdi! Kazada 4 kişi yaralandı
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman memuru kurtarılamadı
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen orman memuru kurtarılamadı
Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,
Antalya'da dev kaçakçılık operasyonu! 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi,
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi