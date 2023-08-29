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MSB kahreden haberi duyurdu! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu!

MSB kahreden haberi duyurdu! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre, Kuzey Irak'taki Pençe-Kiliot Operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre, Kuzey Irak'taki Pençe-Kiliot Operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu.

Astsubay kıdemli çavuş Buğra Çalgay şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay askeri araç kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalgay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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