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Tanju Özcan'dan, Kılıçdaroğlu iddiası: Psikolojik durumu

Tanju Özcan'dan, Kılıçdaroğlu iddiası: Psikolojik durumu

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle eleştirdi. Özcan, 13 seçimde 12 kez kaybeden Kılıçdaroğlu'na "Psikolojik durumundan dolayı" diyerek yüklendi.

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14 ve 28 Mayıs seçim hezimeti sonrası bir kez daha yenilgiye uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Değişim' çağrısı yaparak istifaya davet eden Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yüklendi.

13 seçimden 12 kez yenilgiyle ayrılan Kılıçdaroğlu'nun 'Psikolojik sorunlarının' olduğunu iddia eden Özcan resmi hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

'Psikolojik durumundan dolayı sanırım'

Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yılda 12 seçim kaybetmenin yarattığı psikolojik durumdan dolayı sanırım nasıl kazanıldığını unutmuş. Ben anlatayım; mesela basketbolda en çok sayıyı atan, futbolda en çok golü atan kazanıyor. Siyasette de, en çok oyu alan kazanıyor. Yani halktan en çok desteği alan. İşte o en çok desteği alan da meşruiyet kazanıyor." dedi.

'Kazanamayınca kaybetmiş oluyorsun, bunu anlamak bu kadar zor olmamalı'

Özcan, "Siyasette kazanamayınca, kaybetmiş oluyorsun. Bunu anlamamak bu kadar zor olmamalı. Ben girdiğim son Belediye seçiminde, AK Parti adayından fazla oy aldığım için kazandım. Şimdi benim meşruiyetimde mi tartışma konusu haline gelecek?" şeklinde konuştu.

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