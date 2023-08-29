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Galatasaray - Molde maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Molde maçı (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi ağırlıyor.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk ediyor.

Galatasaray 0-0 Molde maçı (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'de oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Tete, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Molde: Karlström, Haugan, Björnbak, Ellingsen, Knudtzon, Kaasa, Mannsverk, Breivik, Haugen, Wolff Eikrem, Brynhildsen

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