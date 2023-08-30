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İstanbullular dikkat! 30 Ağustos nedeniyle bu yollar bugün kapalı

İstanbullular dikkat! 30 Ağustos nedeniyle bu yollar bugün kapalı

Megakentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yolların kapalı olacağı bildirildi. Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu. İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar.

Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;

-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri


-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri

-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri


-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;

-Turgut Özal Millet Caddesi

-Fevzipaşa Caddesi

-Atatürk Bulvarı

-Sahil Kennedy Caddesi

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