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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 61 düzensiz göçmen ve 5 organizatöre gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 61 düzensiz göçmen ve 5 organizatöre gözaltı

Balıkesir Edremit'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda lastik bot ve teknelerle Yunanistan'a kaçmak için hazırlanan 61 kaçak göçmen ile 5 organizatör gözaltına alındı.

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Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda; güzergah ve yol kontrolü ile uygulama noktalarını By-Pass ederek diğer illerden körfez bölgesine düzensiz göçmenleri getirdikleri, göçmenleri bir süre burada organizasyonun parçası olan şüphelileri kiraladıkları kıyıya yakın yazlık evlerde muhafaza ettikten sonra, bot ve tekneler marifetiyle Yunanistan’a illegal geçiş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Edremit ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'a illegal geçiş yaptırılmak üzere olan 4’ü çocuk, 16’sı bayan olmak üzere toplam 61 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli organizatör şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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