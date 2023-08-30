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Meral Akşener '3. Yol' diyecek! "Ne iktidar ne muhalefet tek yol..."

Meral Akşener '3. Yol' diyecek! "Ne iktidar ne muhalefet tek yol..."

Mart 2023'teki yerel seçimler için "Gelin her parti seçime tek başına girsin" çağrısı yapan Meral Akşener AK Parti ve MHP'den olumsuz cevap almıştı. Akşener'in Ekim ayında yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığı ve "3. yol" önereceği iddia edildi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlere tek tek girilmesi konusunda liderlere çağrı yapan İyi Parti lideri Meral Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürdü. "Meral Akşener’in sorunu şu, kendi partisinin ne yapacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuyor" diyen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kendi tezini kendi öldürüyor

"Bir yandan diğer liderlere seçimlere ayrı girme çağrısı yapıyor, diğer yandan da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il bazlı işbirliği yapılabileceğini açıklıyor. Hep diyorum ya, Akşener’in rakibi yine Akşener. Seçimlere ayrı ayrı girilmesi yönünde iddialı bir çıkış yapıyor, ardından da il bazlı ittifaklara açık kapı bırakıyor. Kendi tezini kendisi öldürüyor.

25 Ekim'de '3. yol' diyecek

Meral Akşener şimdi yeni bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bu kez İYİ Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim’de bir çağrı yapacak. Ünlü komutan Hannibal gibi, 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız' dedi. Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. 'Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol' diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya 'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu' misali. İYİ Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak."

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